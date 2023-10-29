شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال المدنية" المتنقلة تقدم خدماتها في 18 موقعًا حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 18 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مهرجان ثمرات الشيحية لمدة خمسة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في جامعة المستقبل في بريدة لمدة يوم واحد، وللنساء في جامعة القصيم لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في بلدية غرب بريدة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم، للنساء في متوسطة زينب بنت أبي رافع بمحافظة العقيق، ويوم الاثنين في ثانوية فاطمة بنت المنذر بمركز الغوث، ويوم الثلاثاء في متوسطة ام معبد الخزاعية بمركز الغوث، وللرجال في ثانوية وراخ بمحافظة العقيق لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة جازان خدماتها اليوم، للرجال في فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة جازان، ويوم الاثنين في فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة تبوك تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة ابن زيدون الابتدائية، وللنساء في الابتدائية الخامسة بمدينة تبوك لمدة أربعة أيام لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بتقديم خدماتها للرجال في بلدية محافظة طريف، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في الثانية التاسعة بمدينة عرعر لمدة يوم واحد لكل منهما.

المنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها يوم الاثنين للنساء في جمعية تراؤف لرعاية الايتام بمحافظة حفر الباطن لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الاحساء لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في محافظة الحائط بمنطقة حائل لمدة أسبوع، وللنساء في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.