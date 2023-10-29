شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف لـ "اليوم" موعد انتهاء التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ "اليوم" أن فرص هطول الأمطار لاتزال قائمة على العديد من مناطق المملكة.

وأشار إلى أن محافظة جدة شهدت يوم أمس هطول أمطار متوسطة، إذ تم تسجيل 37 ملم كأعلى نسبة هطلت يوم أمس على محافظة جدة.

طقس غير مستقر

أضاف ”العقيل“ أن حالة عدم الاستقرار لا تزال قائمة على معظم مناطق المملكة، مبينًا أن ردارات المركز الوطني للأرصاد تسجل تواجد كثيف للسحب الرعدية الركامية على عدد من مناطق المملكة ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى الأسبوع القادم.