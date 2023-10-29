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السعودية | كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 67 من حملة الثانوية العامة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (67) من حملة الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.

وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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