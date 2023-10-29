شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة اخيرة من كولر للاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التحرك إلى ملعب لوفتوس.

تفاصيل محاضرة كولر للاعبين

وبدأت المحاضرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم وتحدث فيها المدير الفني السويسري مع لاعبي الأهلي في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وشدد كولر خلال المران الأخير على أهمية استغلال الفرص التي ستتاح للفريق على مرمى صن داونز وعدم التراخي في إنهاء الفرص مثلما حدث في مباراتي سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي للبطولة سواء في مباراة الذهاب أو الإياب.

وطالب كولر اللاعبين بنسيان أي نتائج سواء سلبية أو ايجابية ضد فريق صن داونز وخوض المباراة بقوة وتركيز كبير حتى يعود الأهلي إلى القاهرة بنتيجة ايجابية تساعده على العبور للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البطولة المستحدثة في القارة السمراء.