شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الأهلي للقاهرة استعدادًا لمباراة الإياب ضد صن داونز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، جنوب إفريقيا في التاسعة مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة صن داونز.

وتتوجه بعثة النادي الأهلي من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، استعدادًا لمباراة الإياب ضد صن داونز.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالنادي الأهلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره فريق صن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

الأهلي بالزي الأحمر وصن داونز بالأصفر

ويتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في الواحدة ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

ووفقا للاجتماع الفني الذي عقد أمس السبت، يرتدي لاعبو الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.