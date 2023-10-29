شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز قبل مباراة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب لوفتوس في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز



تواجه الفريقان في أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في أربعة مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا، مقابل تسعة عشر هدفًا تلقتها شباكه.



المواجهة الأولى

في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

المواجهة الثانية

في ذهاب دور الستة عشرة لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزها شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة

في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022، فاز صن داونز 1- صفر، ذهابًا وإيابًا.

المواجهة السابعة

في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022-2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.