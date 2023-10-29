شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أسطورة البرازيل يزور النصر لاستنساخ الفكر الاستثماري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية، سبب زيارة "الظاهرة" البرازيلي رونالدو، قائد منتخب السامبا المعتزل، نادي النصر، أمس السبت.

سبب زيارة رونالدو للنصر

وكشفت الرياضية، أن زيارة رونالدو للنصر جاءت لرغبته في دراسة النادي والمنشأة وتجاربه، وطريقة العمل التي يسير بها من أجل استنساخ الفكرة الاستثمارية في النادي، وتطبيقها في الأندية التي يستثمر بها.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن الزيارة التي أجراها رونالدو برفقة البرتغالي لويس فيجو، لاعب ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين سابقًا، جاءت بطلب منه.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو طلب تلك الزيارة بحثًا عن استكشاف النادي العاصمي، الذي يضم في صفوفه حاليًّا الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، استثماريًّا.

جدير بالذكر أن الاسطورة البرازيلية رونالدو يملك منذ عام 2018 الحصة الأكبر من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني، وكذلك نادي "كروزيرو" البرازيلي، الذي منح اللاعب فرصته الاحترافية الأولى في 1993 قبل انطلاقته نحو أوروبا.

ويبحث رونالدو البرازيلي عن أفكار استثمارية جديدة من أجل الاستفادة من الفكر السعودي وخاصًة الفكر والمنهج الذي يسير عليه النادي العاصمي من أجل تطوير النادي.