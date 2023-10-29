شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الدوسري خارج حسابات جيسوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية، استبعاد مشاركة ناصر الدوسري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مواجهة الحزم، غدًا الإثنين، ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

سبب استبعاد الدوسري من المباراة المقبلة

وأكدت مصادر لجريدة الرياضية، أنه على الرغم من تعافي الدوسري صاحب الـ 24 عامًا من إصابة الركبة، التي غيَّبته عن الفريق الفترة الماضية، بعد أن لامس الكرة أمس، إلا أن مشاركته في مباراة الكأس مستبعدة بشكل نهائي.

وتابعت المصادر ذاتها، أن فكرة استبعاد اللاعب جاءت لضعف الجانب اللياقي، حيث يتوقع أن يكون جاهزًا أمام الفتح، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وعلى الجانب الأخر، أدى لاعبو فريق الهلال الذين شاركوا في مباراة الأهلي، أمس الأول، تدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما طبّق البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، تدريبات تكتيكية وفنية للعناصر البديلة.

ونجح فريق الهلال في الفوز على نظيره فريق الأهلي في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف.