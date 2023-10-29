شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية الجولة الحادية عشر - تعرف على ترتيب جدول الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، أمس السبت، واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة السعودية.

وشهد اليوم الأخير من الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن السعودي الممتاز على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على الفريق الأول الكروي بنادي الوحدة ومباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الشباب ومباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وجاء ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 على النحو التالي:

1- الهلال (29 نقطة)

2- النصر (25 نقطة)

3- التعاون (24 نقطة)

4- الفتح (23 نقطة)

5- الأهلي (22 نقاط)

6- الاتحاد (21 نقاط)

7- الاتفاق (20 نقاط)

8- الفيحاء (14 نقاط)

9- ضمك (13 نقاط)

10- الوحدة (13 نقاط)

11- الشباب (12 نقاط)

12- الرياض (11 نقاط)

13- الخليج (10 نقاط)

14- الطائي (10 نقاط)

15- أبها (10 نقاط)

16- الأخدود (7 نقاط)

17- الحزم (7 نقاط)

18- الرائد (5 نقاط)