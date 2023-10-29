شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى لذيذة تحمي من السرطان.. اكتشفوها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تساعد العديد من الأطعمة في حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان ولكن مالا يعلمه كثيرون أن هناك نوع حلوى فعال في الوقاية منه.

أثبتت الأبحاث العلمية أن الشوكولاتة تساعد في الوقاية من السرطان بطرق مختلفة مثل زيادة مضادات الأكسدة في الجسم ومحاربة البذور الحرة المتسببة في السرطان.



ووفقا لما جاء في موقع draxe نعرض لكم أهم فوائد الشوكولاتة الداكنة في الوقاية من السرطان.

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والبوليفينول. لقد ثبت أن الكاكاو، على وجه الخصوص، يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول والفلافونويد التي تفوق تلك الموجودة في النبيذ والشاي.

لذلك، كلما زادت نسبة الكاكاو /الكاكاو في علاجك التالي، زادت مضادات الأكسدة الرائعة التي تتناولها.

2. الوقاية المحتملة من السرطان

قد يكون من الصعب تصديق ذلك، ولكن الشوكولاتة اللذيذة التي تأكلها وتحبها قد تساعدك أيضًا على الوقاية من السرطان. هذا صحيح، إحدى فوائد الشوكولاتة الداكنة هي قدرتها على مكافحة السرطان .

تظهر الأبحاث أن مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة قد تكون مفيدة بشكل خاص ضد سرطان القولون. على سبيل المثال، وجد أحد النماذج الحيوانية أن الشوكولاتة الداكنة كانت قادرة على تقليل نمو وانتشار خلايا سرطان القولون بشكل فعال في الفئران.

وأشارت مراجعة أخرى إلى أنه يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم بسبب قدرته على تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية.