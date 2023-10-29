انت الان تتابع رفض استئناف النصر بشأن إيقاف سلطان الغنام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 12:42 مساءً

رفضت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر، حول قرار لجنة الانضباط، بشأن إيقاف اللاعب سلطان الغنام . وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، قد أصدرت عقوبة على سلطان الغنام، بإيقافه 4 مباريات ، وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي، بسبب تلفظه ضد حكم مباراة فريقه أمام أبها خلال منافسات الدورى السعودى. وكان قد حصل سلطان الغنام على كارت أحمر، وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة النصر وأبها، والتي انتهت بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الـ9 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .

كانت هذه تفاصيل خبر رفض استئناف النصر بشأن إيقاف سلطان الغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.