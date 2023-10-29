انت الان تتابع وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن التأمين الصحي الوطني: مستمر مدى الحياة وممول من الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الصحة فهد الجلاجل عن تفاصيل جديدة عن التأمين الصحي الوطني، مبينًا أنه سيكون مستمرًا مدى الحياة، وسيكون ممولًا من الدولة.

وأوضح الوزير في حديثه خلال ملتقى الصحة العالمي 2023 اليوم، أن التأمين الصحي الوطني لا يتطلب موافقات مسبقة، وليس له سقف محدد والتغطية كاملة.

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