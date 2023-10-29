انت الان تتابع حتى لا تقع ضحية احتيال.."الأمن العام": سرية بيانات حسابك بـ"أبشر" مسؤوليتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 12:49 مساءً

شدد الأمن العام، على أهمية الحفاظ على سرية بيانات الحسابات على منصة "أبشر"، محذراً من الوقوع ضحية. وأوضح، وفق ما نشره اليوم، يقول: "سرية بيانات حسابك على منصة أبشر مسؤوليتك، فلا تشاركها مع أي جهة أو شخص حتى لا تقع ضحية احتيال". ودعا الأمن العام للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق "كلنا آمن".

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