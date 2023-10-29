"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 12:57 مساءً

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان. وناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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