أكاديمية الجزيرة العالمية تحصل على اعتماد "منظمة IAO" لضمان الجودة بمجال التدريب والتعليم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 1:00 مساءً

حصدت أكاديمية الجزيرة العالمية على اعتماد منظمة International Accrediting Organization (IAO)، التي يقع مقرها في ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد إحدى أشهر الجهات المعتمدة دوليًا في تحسين وإنشاء معايير التعليم. وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز محمد العواد بهذه المناسبة عن سعادته بحصول الشركة على هذا الاعتماد، مؤكدًا مدى حرص الشركة على توفير أفضل معايير التعليم والتدريب، وأعرب الدكتور العواد عن شكره وامتنانه لإدارات التدريب والتعليم بالشركة على مساهمتهم المضنية في الحصول على هذا الاعتماد. وتعد "أكاديمية الجزيرة العالمية" إحدى الشركات الوطنية البارزة والمتخصصة في التدريب والتعليم منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث تعتز بكونها أداة للتنمية والتطوير، مساهمةً في صنع روابط وثيقة في مختلف علوم المعرفة في سبيل اكتساب المزيد من المهارات والخبرات.

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