‫متى سيبدأ العمل بالتأمين الصحي الوطني؟ وزير الصحة يوضح

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن بدء العمل بالتأمين الصحي الوطني سيكون بعد نحو ثلاث سنوات.

وأشار في حديثه خلال ملتقى الصحة العالمي إلى أنه في منتصف العام القادم ستبدأ المرحلة الثانية من نقل التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، مبينًا أن هذه المرحلة تستغرق نحو سنتين، ومن ثم سيبدأ بعدها العمل بالتأمين الصحي الوطني.

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