تراند اليوم : ما هي الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في معركته مع حماس؟ ولماذا نفذ توغل جزئي لغزة وتراجع؟

صحيفة الخليج 365: أصبحت إسرائيل تتبع سياسة النفس الطويل في غزة لاستنزاف حماس عسكريا وإضعاف قوتها لمدة 3 أسابيع منذ اندلاع الحرب، بحسب تقرير لقناة العربية.

وقال مذيع العربية أن إسرائيل استهلت حربها بتدمير الأبراج التي تعتقد أن حماس تستخدمها في الاتصالات والاستطلاع، ثم فتحت الممرات لكشف المنطقة، وتم تدمير أحياء بأكملها مثل حي الرمال وغيرها.

وتابع: اختلفت الاستراتيجية الإسرائيلية حيث أصبحت تقصف المباني السكنية والمدارس والمستشفيات ظنا منها أنها تضم مستودعات ذخيرة أو مراكز قيادة لحماس.

ولفت إلى أن الهاجس الآن أمام إسرائيل هو متاهة أنفاق غزة وفخاخها ولذلك تستخدم إسرائيل قنابل ارتجاجية وخارقة للتحصينات وهي أيضا فتاكة، جاء ذلك بعد توغل بري جزئي ثم تراجع لجس نبض حماس واختبار قدراتها واستطلاع لمرحلة أكبر بحسب خبراء ومحللين.

وأشار إلى أن التوغل الجزئي تم من 3 محاور وهي بيت لاهيا وبيت حانون والبريج، وقالت إسرائيل أنها لا تزال داخل لكن كتائب القسام نفت ذلك .