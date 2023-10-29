شكرا لقرائتكم خبر عن الزلفي.. إطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة نثر البذور الرعوية والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أطلق النشاط الطلابي - الكشفي - في إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، مؤخراً المرحلة الجديدة من مبادرة نثر البذور الرعوية، والتي ينفذها بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية أصدقاء البيئة بالمحافظة، وذلك ضمن حملة ‫#لنجعلها_خضراء، التي تتبناها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في جميع مناطق المملكة.

وأكد القائد الكشفي في تعليم الزلفي، عبدالعزيز عبدالرحمن الغنام، على أهمية تلك المبادرة في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

وأشار الغنام إلى أن المبادرة تضمنت محاضرة للمشاركين عن أهمية العمل التطوعي قدمها رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالزلفي، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كما تضمنت تقديم مدير وحدة التوعية الفكرية بإدارة التعليم محمد الشقير لمجموعة من البرامج التوعوية الوطنية اشتملت على برنامج ”القيم الوطنية“ لمرحلة الأشبال، وبرنامج "وطني فخري واعتزازي" لمرحلة الفتيان، وبرنامج "الاعتدال والوسطية منهج حياة" لمرحلة المتقدم.