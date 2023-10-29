السعودية | تتراباك تشارك في الدورة 11 للمؤتمر العربي للمشروبات 2023 في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شكّلت مشاركة تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول التغليف والتعبئة ومعالجة الأغذية، في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العربي للمشروبات (ABCE 2023)، التي أُقيمت في الرياض في المملكة العربية السعودية، محطة بارزة في إطار جهودها المتواصلة للقيام بدورٍ تفاعلي وفعال على مستوى المنطقة. وأثبت هذا الحدث، الذي تنظمته الجمعية العربية للمشروبات، مجدداً مكانته كمنصة وفرصة للتواصل والتعاون لشركة تتراباك مع قادة الصناعة الآخرين، وتبادل الأفكار والخبرات، والعمل على معالجة التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع واستكشاف إمكانات الشراكة الواعدة.

يكتسب المؤتمر العربي للمشروبات ABCE، أهمية خاصة على أجندة شركة تتراباك، ويُشكل المنصة المثالية، لتسليط الضوء على التزام الشركة الراسخ بالاستدامة، حيث يشارك ثلاثة متحدثين رسميين باسم الشركة في هذا المؤتمر، وسيعرضون آراءهم وأفكارهم إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات خلال حلقة حوارية، في خطوةٍ تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لصناعة المشروبات والعصائر في العالم العربي.

وبرزت خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة 11 من المؤتمر العربي للمشروبات، مشاركة السيد مارسيلو بيفا، مدير الاستدامة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الكبير وأفريقيا لدى تتراباك، حيث استعرض مسيرة الشركة وتجاربها ونجاحاتها في مجال تعزيز التدوير داخل المنطقة العربية. وشدد خلال مداخلته، على أهداف تتراباك في مجال الاستدامة وتعاونها النشط والفعال مع الشركاء الإقليميين لدفع مبادرات الاقتصاد الدائري.

ولفتت مشاركة أنجيلا سيموندي، مديرة تجربة العملاء لدى تتراباك، في الجلسة التي حملت عنوان “مستقبل الصحة والتغذية”، حيث نقلت للحضور وجهة نظر ورؤية تتراباك، فيما يتعلق بإعادة تشكيل وهيكلة صناعة المشروبات والعصائر، لتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجات وتفضيلات المستهلكين المتغيرة باستمرار.

من جهته شارك نيلز هوجارد، العضو المنتدب لشركة تتراباك في المنطقة العربية, في فاعليات المؤتمر، شارحاً رؤية تتراباك لمستقبل صناعة المشروبات والعصائر، وأعطى معلومات وأفكار متعمقة حول المسار الحالي لهذه الصناعة، وكيف تتعامل تتراباك مع الاتجاهات الجديدة وتتكيف معها.

ومع اختتام أعمال المؤتمر قال نيلز:” تُعرب تتراباك عن خالص تقديرها للجمعية العربية للمشروبات، على تنظيمها الدورة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العربي للمشروبات. نجح هذا المؤتمر في تعزيز مكانته، حيث بات يُشكل منصة أساسية تجمع بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، لتبادل الأفكار ومواجهة التحديات واستكشاف المشاريع التعاونية في قطاع صناعة المشروبات والعصائر العربية”.

ساهمت مشاركة تتراباك في المؤتمر العربي للمشروبات، في تعزيز علاقات التواصل والتفاعل مع اللاعبين والأطراف الفاعلة الرئيسية في هذه الصناعة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة، كواحدة من قادة الفكر الإقليمي، انطلاقاً من التزامها القوي والثابت بالمشاركة في الفعاليات والأحداث الخاصة بهذه الصناعة، والتي تعزز مجالات التعاون والابتكار.