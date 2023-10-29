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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأفريقي، يستقبل نادي صن داونز نظيره النادي الأهلي في استاد لوفتس فيرسفيلد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023.

أصبحت مباراة الأهلي وصن داونز من أهم المباريات في القارة السمراء في السنوات الأخيرة، وذلك منذ الخسارة الشهيرة للأحمر في 2019 بخسمة أهدافٍ نظيفة، والتي تعد من أكبر الهزائم في تاريخ النادي في دوري أبطال إفريقيا.

تلقى الشياطين الحمر خسارة أخرى بخمسة أهداف مرة أخرى في الموسم الماضي من البطولة لكن مقابل هدفين، وهذه النتائج الكبيرة تحققت في جنوب إفريقيا، لذلك فإن المباراة تحمل أهمية خاصة لجمهور الفريقين.

ستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقين خارج دوري أبطال إفريقيا، وجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل من ربع النهائي على حساب نادي سيمبا، وصعد صن داونز من خلال نادي بيترو أتلتيكو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الأفريقي 2023

العديد من القنوات العربية يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز على شاشتها، والبداية بقناة المشاهد المصري أون تايم سبورت، التي حصلت على الحقوق مع بداية بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023.

يمكنك المشاهدة كذلك على قناة أبو ظبي الرياضية 1، وبي إن سبورت المفتوحة وSSC السعودية، بجانب القناة الرياضية المغربية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد القناة الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

من معلق مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023؟

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وصن داونز للمعلق الشهير خليل البلوشي.

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس" فالمعلق سيكون المصري أيمن الكاشف، في حين سيتواجد هشام فرج عبر قناة الرياضية المغربية.

لم تعلن حتى الآن أبوظبي الرياضية عن معلقها، لكن إما سيكون عامر عبدالله أو عصام عبده.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

بي إن سبورتس - خليل البلوشي

أون تايم سبورتس - أيمن الكاشف

الرياضية المغربية - هشام فرج

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

يلتقي الأهلي مع صن داونز مساء الأحد 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على أن تنطلق المباراة في الثالثة مساء بتوقيت مصر، والرابعة مساء بتوقيت السعودية.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ونقدم لكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي، وأمام مارسيل كولر تحدي كبير، حيث سيبحث المدرب السويسري عن الفوز ضد صن داونز في أول مواجهة له ضد الفريق الجنوب الإفريقي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا - موكوينا - مقالا.

خط الوسط: موناو - موديبا - الليندي - بوطويل.

الهجوم: مخوليس - زواني - مينديينا.

لا يمتلك النادي الأحمر ذكريات جيدة مع مدينة بريتوريا، حيث خسر مرتين بخمسة أهداف آخرها في دور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

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ولكن مدرب الأهلي مارسيل كولر أكد على أنه "تعلم الدرس جيدًا" من المباراة الأخيرة، وأنه وفريقه سيقدمان كل شيء للعودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية.

في المقابل، بدا أن صن داونز ينتهج نهجًا أكثر دفاعية مما كان عليه في السابق، وأكثر واقعية أملًا في تحقيق بطولة أفريقية، وهو ما من شأنه أن يصعب من مهمة الأهلي أكثر وأكثر.

تبقى الإشارة إلى أن الفائز من هذه المباراة سوف يلاقي الفائز من مباراة الوداد والترجي في النهائي، ومعها ضمان 3 ملايين دولار على الأقل حال الوصافة، و4 ملايين حال الظفر باللقب.