عملية ولادة ناجحة لمعتمرة في الحرم المكي الشريف

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، من اجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية في المسجد الحرام.

وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً من اليوم الأحد يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية بجوار فندق التوحيد .

وأضاف: " أنه عند وصول الفريق الطبي " تبين ان الام تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة .

وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الولادة وخروج الجنين بنجاح .

وتم على الفور نقل الأم والمولود الى مستشفي اجياد العام وهم بصحة جيدة .

وشدد " بلجون " على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «أسعفني»، أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.