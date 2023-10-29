إصدار أول تصريح لإكثار الحبارى في المملكة

منح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية , أول تصريح رسمي لإنتاج طائر الحبارى في المملكة لإحدى المراكز المتخصصة في هذا المجال، وهو التصريح الأول من نوعه حتى الآن، مع مدة صلاحية تمتد لعام قابل للتجديد.

ويهدف المركز بهذه الخطوة الى التسريع من تغطية حاجة المملكة من الحبارى وذلك عبر إشراك مؤسسات القطاع الخاص الوطنية وإسهامها بشكل مباشر في توفير حلول لزيادة أعداد الكائنات الفطرية بشكل علمي وممنهج , بما يسهم إيجابا في رفع مستوى التوازن البيئي مع تحسين التنوع الأحيائي في المملكة. وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة منح المزيد من التراخيص المشابهة على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص بمراكز الاكثار للكائنات الفطرية المستهدفة مثل الحبارى وغيرها بقية الكائنات الفطرية.

من جهتها، بينت الجهة الحاصلة على الترخيص أنها ستعمل وفق ضوابط علمية وبواسطة كفاءات سعودية متخصصة بمعايير عالية الجودة، حيث تستهدف في مخططاتها العمل على إنتاج 15 ألف طائر حبارى بحلول عام 2026 خاصة مع امتلاكها لخبرات واسعة في مجال اكثار الكائنات الفطرية مع مساحات شاسعة للمشروع تتجاوز مساحته 500 ألف متر مربع مما يوفر المزيد من البيئة المثالية لعملية الإطلاقات الخاصة بالحبارى وعمليات إكثارها، كما أنها تعنى في الوقت نفسه بتهيئة طيور الحبارى حتى بعد إطلاقها لضمان جودة المنتج وللحفاظ على كونه مطابق للاشتراطات الموضوعة من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.