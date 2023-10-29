شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول العسل بهذه الكمية يصيبك بأمراض خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كثرة تناول العسل يمكن أن تضر بصحتك بشكل ملحوظ، وغالبا ما تظهر أضرار العسل في البالغين ، ويمكن أن تشمل الأعراض الأولى الإسهال والقيء ، يليها الإمساك وأعراض أكثر حدة ، مثل عدم وضوح الرؤية وضعف العضلات.



ولكن هذا لا يمنع الفوائد الصحية العديدة المرتبطة به ومحتواه من مضادات الأكسدة، وذلك عند تناوله بحذر واعتدال.

كما أن العسل يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية - حيث يحتوي على ما يقرب من 64 سعرًا حراريًا في ملعقة واحدة.

في حين أن هذا قد لا يبدو كثيرًا ، فحتى حصص قليلة يوميًا يمكن أن تتسبب في تكدس السعرات الحرارية.

قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن - خاصةً إذا لم يتم إجراء تعديلات غذائية أخرى لحساب هذه السعرات الحرارية الزائدة.

يحتوي العسل أيضًا على نسبة عالية من السكر ، والذي يتم هضمه بسرعة ويمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم وانهيارها - مما يؤدي إلى زيادة الجوع وزيادة الوزن المحتملة على المدى الطويل .

علاوة على ذلك ، تربط الأبحاث باستمرار بين تناول كميات أكبر من السكر المضاف وزيادة مخاطر زيادة الوزن والسمنة