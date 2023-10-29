شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يظهر مع الممثل التركي بوراك في ملعب الهلال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر رئيس لجنة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في مقطع مرئي يجمعه بالممثل التركي بوراك، وهما يلتقطان صورة سويًا، وذلك في ملعب نادي الهلال.

وظهر الاثنان وهما يقفان معًا، ويلتقطان صورة تذكارية، ويعتبر بوراك من أشهر الممثلين الأتراك، ويتابع الدراما التركية الكثير من الأشخاص في المجتمع العربي.

ومنح آل الشيخ ملعب بوليفارد هول لنادي الهلال، وهو ملعب مملوك للجنة الترفيه، وسمح بأن يقام عليه مباراة الفريق.