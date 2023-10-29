شكرا لمتابعة خبر عن إجراء عملية ولادة لمعتمرة بالساحة الغربية من المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية بالساحة الغربية من المسجد الحرام.

وأوضح الفرع، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت أمس بلاغًا، يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية بجوار فندق التوحيد، وعند وصول الفريق الطبي تبيّن أن الأم تعاني من انقباضات وقرب لحالة الولادة، وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية، وقامت بعملية الولادة بنجاح، وتم نقل الأم والمولود إلى مستشفى أجياد العام، وهما بصحه جيدة.

ودعا الفرع، إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني”، أو نداء استغاثة من تطبيق “توكلنا”، الذي يوفر الكثير من الوقت، لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.