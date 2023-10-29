انت الان تتابع بجميع الدرجات "ذكور وإناث".. اختتام بطولة المملكة لاختراق الضاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الاتحادُ السعودي لألعاب القوى، أمس، بطولةَ المملكة لاختراق الضاحية للأندية بجميع الدرجات "ذكور وإناث"، وذلك بمنتزه القصيم الوطني في مدينة بريدة.

وشهدت البطولةُ التي أقيمت بإشراف من فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، مشاركةَ أكثر من "500" متسابق ومتسابقة من أندية مختلفة "أشبال وشباب وسيدات"، لمسافات مختلفة: 1 كيلومتر، و2 كيلومتر، و3 كيلومترات، و4 كيلومترات.

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