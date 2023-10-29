وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره السريلانكي تناول وقفًا فوريًّا لإطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 2:13 مساءً

أجرى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية سريلانكا علي صبري. وفي بداية الاتصال ثمّن سموُّ وزير الخارجية تأييدَ سريلانكا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ "27 أكتوبر 2023م"، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة.

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