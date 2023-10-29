انت الان تتابع لاعب الاتحاد "بنزيما" يقود التشكيلَ المثالي للجولة "11" من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 2:23 مساءً

يقود لاعبُ فريق الاتحاد الكروي الأول الفرنسي "كريم بنزيما"، التشكيلَ المثالي للجولة الـ"11" من دوري روشن؛ حسب موقع "SofaScore"، وبجانبه لاعب النصر "تاليسكا"، ولاعب أبها "سعد بقير"، ولاعب الوحدة "كريغ غودوين". وجاء تشكيل الجولة المثالي، وفقًا لموقع "SofaScore"، على النحو التالي: حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو. خط الدفاع: سنوسي محمد، كوليبالي، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو. خط الوسط: كانتي، فينالدوم. خط الهجوم: تاليسكا، سعد بقير، كريغ غودوين، كريم بنزيما.

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