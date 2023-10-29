تراند اليوم : شاهد.. مختص يكشف عن عيوب في فيلا تحت الإنشاء ومحاولة المقاول إخفائها بالخشب

صحيفة الخليج 365: كشف مختص في البناء، عيوب الإنشاء خلال صب الأعمدة الخرسانية لفيلا في أحد مدن المملكة.

وأوضح الفيديو وجود فوارق بين نهاية العامود والصبة الخرسانية للسقف، وظهور حديد التسليح، في أكثر من غرفة بالمنزل، بسبب الخرسانة المتهالكة.

وقال المختص، إنه لم يرى مثل هذه الحالة من قبل، خاصة أن الأعمدة هي أساس المنزل، بعد ظهور تعشيش في الصبة الخرسانية ومحاولة المقاول إخفائها بالخشب.

وأضاف أن صاحب المنزل اكتشف غش المقاول خلال قيامه برش الأعمدة بالمياه فسقطت طبقة الأسمنت الذي حاول أن يخفي به حديد التسليح الظاهر.

وأشار المختص إلى أن صاحب المنزل، رفع دعوى قضائية ضد المقاول، وحكمت له المحكمة بتعويض 56 ألف ريال.