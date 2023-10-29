تراند اليوم : بالفيديو.. محلل "عسكري" يكشف أسباب الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في تنفيذ الاجتياح البري لقطاع غزة

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل الأمني العسكري روبرت فوكس أسباب مواجهة إسرائيل صعوبات كبيرة في تنفيذ الاجتياح البري لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة مع قناة "العربية" : " حركة حماس تحارب في المناطق الشمالية من قطاع غزة وهذا الغزو يواصل التغيير كل يوم تقريبا، وتحاول القوات الإسرائيلية السيطرة على المناطق العليا من قطاع غزة ولكن أشك في إمكانية الدخول".

وتابع: "بدأت القوات الإسرائيلية في استهداف المنطقة حول مستشفى الشفاء، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن المستشفى هدف لأن حماس حفرت أنفاق أسفل المستشفى".

وأضاف: "يبدو أنهم لا يعرفون تماما طبيعة المدينة تحت الأرض في قطاع غزة، وسيكون الوضع صعب جدا لاختراق غزة ، وسيكون الأمر بشع وليس في صالحهم بالنسبة للرأي العام" .