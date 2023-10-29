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تراند اليوم : شاهد : مشهورة تيك توك توجه نصيحة للفتيات المنتقبات عند اشتراط بعض الشركات عليهن خلع النقاب للقبول في الوظيفة

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صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة التيك توك ندى العليان مقطع فيديو انتقدت فيه اشتراط بعض الشركات على الفتيات المتقدمات للعمل خلع النقاب أو الحجاب .

وقالت العليان في الفيديو موجهة حديثها للفتيات: روحي شركة ثانية ثالثة لين ربي يعطيك اللي تبينه، لا تتأثرين بكلامهم، اتعبي لين تحصلين الوظيفة .

وتابعت: لما يجي يتفلسف عليك صاحب العمل ويقول الوظيفة لازم تكون بدون نقاب قولي له بجي بنقابي وبطرحتي تبي؟.

وأضافت موجهة حديثها لأصحاب العمل: ليه تحطمون بنياتنا، لو بنتك ولا مرتك ما رضيت إنها تفتش، خلو واحد بشخصيته، أنت توظفني أنا وش دخل النقاب والطرحة ، شف قدراتي وشغلي ذيك الساعة إذا ما أديت زين لك ما تبي قل الله يعافيك اطلعي مع الباب، وش دخل النقاب الحين يعني الفتشة اللي بتجيب الرزق الحين؟.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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