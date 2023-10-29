تراند اليوم : شاهد : مشهورة تيك توك توجه نصيحة للفتيات المنتقبات عند اشتراط بعض الشركات عليهن خلع النقاب للقبول في الوظيفة

صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة التيك توك ندى العليان مقطع فيديو انتقدت فيه اشتراط بعض الشركات على الفتيات المتقدمات للعمل خلع النقاب أو الحجاب .

وقالت العليان في الفيديو موجهة حديثها للفتيات: روحي شركة ثانية ثالثة لين ربي يعطيك اللي تبينه، لا تتأثرين بكلامهم، اتعبي لين تحصلين الوظيفة .

وتابعت: لما يجي يتفلسف عليك صاحب العمل ويقول الوظيفة لازم تكون بدون نقاب قولي له بجي بنقابي وبطرحتي تبي؟.

وأضافت موجهة حديثها لأصحاب العمل: ليه تحطمون بنياتنا، لو بنتك ولا مرتك ما رضيت إنها تفتش، خلو واحد بشخصيته، أنت توظفني أنا وش دخل النقاب والطرحة ، شف قدراتي وشغلي ذيك الساعة إذا ما أديت زين لك ما تبي قل الله يعافيك اطلعي مع الباب، وش دخل النقاب الحين يعني الفتشة اللي بتجيب الرزق الحين؟.