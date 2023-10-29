مكة المكرّمة تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار بـ 60.0 ملمترا

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس السبت؛ حيث بلغت (60.0) ملم في وادي "مِنَى"، و(43.0) ملم في حي "الرصيفة".

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (48) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية. وسجّلت الكعكية (39.4) ملم، ومنطقة الحرم المركزية (31.8) ملم، والشرائع (31.1) ملم، وعرفات (30.0) ملم، والعمرة (23.8) ملم، فيما سجّلت محافظة الطائف (22.2) ملم، وفي محافظة جدة سجّلت جامعة الملك عبدالله (18.8) ملم، وحي الجامعة (13.0) ملم، وحي بني مالك (8.6) ملم.

وفي بقية المناطق، سجّلت صبيا في منطقة جازان (23.1) ملم، و صنبة - أبو عريش (18.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجّلت خيبر (5.6) ملم، وقباء (5.0) ملم، وفي منطقة حائل سجّلت الروضة (10.8) ملم، وبقعاء (2.8) ملم، وفي منطقة نجران سجّل مطار نجران (2.0) ملم، وبئر عسكر (1.2) ملم، فيما سجّلت منطقة الجوف (2.2) ملم في طبرجل، و (0.8) ملم في العيساوية بالقريات، وسجّلت منطقة عسير (1.4) ملم في الواديين بأحد رفيدة، ومنطقة تبوك (1.2) ملم في مغيراء الطبيق.