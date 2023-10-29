شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تميز سكان الخليج بالتجارة البحرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق عن سبب تميز سكان ‎الخليج بالتجارة البحرية.

وقال الزعاق أن التجارة البحرية مهنة شاقة وخطيرة، وتحتاج إلى خبرة عقلية، وسكان الخليج تميزوا بها على مستوى العالم.

وأضاف الزعاق أن سكان الخليج تميزوا بها لأنهم يعيشون في موقع مميز بين آسيا وأفريقيا، لذلك ينقلون البضائع والسكان ويخرجون اللؤلؤ منها.

وتابع الزعاق بأن موسم الغوص له بداية ونهاية عند سكان الخليج، فهو يبدأ في آخر شهر أبريل وينتهي في منتصف شهر أكتوبر.