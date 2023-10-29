انت الان تتابع "الأرصاد" يعلن كمية الأمطار خلال الـ 52 ساعة الماضية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 3:07 مساءً

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن كمية الأمطار خلال الـ 52 ساعة الماضية في منطقة جازان، بلغت 142 ملم. وهطلت أمطار غزيرة على جازان، بعد تنبيهات المركز، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة على معظم محافظات المنطقة. وجدد الدفاع المدني، دعوته إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات خلال الحالة المناخية التي تشهدها منطقة ⁧‫جازان‬⁩.

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