انت الان تتابع عدة أسباب لضعف السمع.. أطباء ألمان: هذه مخاطر إهمال العلاج السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 3:29 مساءً

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من أن ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف؛ لأنه يتسبب في تراجع الأداء الذهني والإدراكي وتدهور الذاكرة. عدة أسباب لضعف السمع وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أوضحت الرابطة أن ضعف السمع يرجع إلى أسباب عدة، تتمثل في التقدم في العمر؛ إذ تتدهور حاسة السمع بدءاً من عمر 50 عاماً، وتمزق طبلة الأذن، والتهابات الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا أو التهاب الأعصاب، والتعرض المفرط للضوضاء الصاخبة، وتضيق القناة السمعية بسبب نمو العظام في الأذن. وقد يندرج ضعف السمع أيضاً ضمن العواقب طويلة المدى لبعض الأمراض الخطيرة في الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو النزيف الدماغي أو الورم. عدة أسباب لضعف السمع مخاطر إهمال العلاج السريع وينبغي علاج ضعف السمع على وجه السرعة للحفاظ على القدرة على التواصل مع الآخرين، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بالخرف. ولتحسين حاسة السمع يمكن اللجوء إلى استعمال سماعة أذن طبية، إلى جانب علاج الأسباب المؤدية إلى ضعف السمع، على سبيل المثال الأدوية لعلاج العدوى والالتهابات والجراحة في حالة تمزق طبلة الأذن. مخاطر إهمال العلاج السريع

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