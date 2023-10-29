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تراند اليوم : "أسوأ من كورونا"… مدير منظمة الصحة العالمية يدعو البشر إلى الاستعداد لمواجهة مرض خطير قادم !

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صحيفة الخليج 365 - وكالات: حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ظهور جائحات جديدة في المستقبل، بعد انحسار جائحة . مشيرا إلى أن المسألة مجرد وقت.

ودعا البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال. لافتا إلى أنه يجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية.

ويتوقع أن تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة كوفيد-19، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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