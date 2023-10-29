تراند اليوم : "لقد كنت مخطئًا".. نتنياهو يحذف منشورًا يحمل مسؤولية فشل المخابرات الإسرائيلية في منع هجوم حماس المباغت

صحيفة الخليج 365: قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحذف منشور له، وصف فيه فشل مسؤولي المخابرات، بسبب عدم معرفتهم بهجوم حماس قبل 7 أكتوبر الجاري.

المنشور المحذوف

وقال نتنياهو في منشوره المحذوف: "لم يتم في أي وقت من الأوقات توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو، بشأن نية حماس بدء حرب، بل على العكس من ذلك، قدر جميع مسؤولي الدفاع، بما في ذلك رؤساء الاستخبارات".

وأضاف: "قال رئيس الشاباك إن حماس تم ردعها، وكان هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرة تلو الأخرى إلى رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع الكيانات في الدفاع ومجتمع الاستخبارات حتى اندلاع الحرب".

انتقادات واعتذار

تعرض نتنياهو لحملة انتقادات واسعة، وهو ما دفعه إلى حذف المنشور، وقدم اعتذارا قال فيه: "لقد كنت مخطئا، ما قلته بعد المؤتمر الصحفي ما كان يجب أن يُقال، وأنا أعتذر عن ذلك".