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تراند اليوم : بالفيديو.. المطلق يوضح حكم الخصم من راتب السائق الذي يرتكب مخالفات سرعة بسيارة كفيله

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صحيفة الخليج 365: رد الشيخ عبدالله المطلق على سؤال سيدة قالت فيه: "لدي سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهريًا ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟" .

وقال الشيخ المطلق خلال لقائه على قناة : إذا أنتم نصحتوه وعلمتوه اخصموا عليه حتى يتأدب لأنه هو الذي يخطئ وأنتم تخرجون من جيوبكم وهذه الجزاءات التي تلحقه بسبب تهوره وخطأه وعدم انتباهه فهي عليه.

وتابع: إذا كان من باب الإحسان إنكم تحملون عنه البعض وتشجعونه بأنه إذا انضبط ستحملون عنه بعض مخالفاته وإذا استمر فيتحمل. ولفت إلى أنهم مغتربين ولديهم أطفال فالرحمة في حقهم مستحبة.

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MO Nasa

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