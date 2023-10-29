تراند اليوم : " محام" يكشف قصة خلاف بين 30 من الأشقاء بسبب تركة والدهم.. ورفعهم 20 دعوى قضائية ضد بعضهم

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي سعد بن منصور العبنق، عن قصة خلاف، بين 30 من الأشقاء على 20 مليون ريال تركة والدهم. مشيرا إلى أنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد بعضهم .

وقال العبنق، إن الأب ترك لـ30 من الأبناء أموالاً وعقارات ومنقولات تُقدر بأكثر من 20 مليون ريال، وكان من التركة ما هو مسجّل صوريًا باسم أحد الورثة ويعود ملكه الحقيقي للمورّث، حسب "أخبار 24".

وأشار إلى أنه عندما توفي الأب نشب النزاع بين الورثة حول إثبات وقسمة هذه التركة، ما دفعهم لإقامة 20 دعوى قضائية ضد بعضهم البعض.

ولفت إلى صدور أحكام قطعية في هذه الدعاوى، وبعضها لا يزال قيد النظر القضائي.