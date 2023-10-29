شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان واليمن وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كراتين التمور في الجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023م.

وجرى أمس الأول توزيع 2.950 كرتون تمر في عرمون وضواحيها وصور وعرسال، استفاد منها 14.750 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد احتياجا.

المساعدات الغذائية

وفي اليمن، وزع المركز أمس الأول 3.950 سلة غذائية في مديريات عتق وجردان وحبان بمحافظة شبوة، استفاد منها 23.700 فرد من الفئات الأشد احتياجًا.

وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023م.

الإعصار تيج

كما وزع المركز 50 حقيبة إيوائية و150 سلة غذائية و150 كرتوناً من التمر للأسر المتضررة من الإعصار "تيج " في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، استفاد منها 2.450 أسرة.

وقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 259 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر من عام 2023م.

وجرى خلال المشروع تقديم 676 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 64% ونسبة الإناث 36%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38% والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 85 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.

مساعدات باكستان

كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 174 مريضًا.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1.600 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات في مناطق سوات ودير العليا وشترال العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 11.200 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.