شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي بأهالي حفر الباطن ويتابع المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم السبت، إلى محافظة حفر الباطن، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن.

وقد التقى سموه بعدد من المواطنين أهالي المحافظة، حيث ألقى سمو محافظ حفر الباطن كلمة أشاد فيها بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمحافظة وبقية محافظات مناطق المملكة بكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار.

كما ألقى محمد بن عبدالله الفغم كلمة الأهالي رفعوا خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما تلقاه المحافظة أسوة ببقية محافظات المملكة من مشروعات خدمية تنموية لخدمة سكان المحافظة والمقيمين فيها وزائريها.

واطلع سمو وزير الداخلية خلال الحفل على أبرز المشروعات الخدمية التنموية في المحافظة. كما التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، وأشاد بجهودهم المخلصة التي بذلوها طيلة فترة عملهم.