شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب صن داوينز عقب الفوز علي الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن داوينز علي التعليق عن فوز فريقه علي الأهلي بهدف نظيف، ضمن ذهاب منافسات الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي.

حيث أكد موكوينا أت فريقه تمكن من تجاوز النصف الأول من مهمته، ولكن شدد علي أنه بالرغم من ذلك لم يحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

كولر يفاجئ صن داونز بتشكيل الأهلي

وتابع:" أعتقد أن اسلوب وطريقة الأهلي ستختلف في مواجهة العودة، ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، ونسعي للتسجيل في القاهرة.

وأتم:" نريد تحقيق الفوز في المواجهة القادمة، ولن نلعب علي التعادل أمام الأهلي في مواجهة الإياب، مؤكدا علي إحترامه الشديد للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داوينز يوم الأربعاء القادم، ضمن إياب المباراة قبل النهائية، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.