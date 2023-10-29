شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داوينز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الذهاب بين فريقي الأهلي وصن داوينز منذ قليل بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف، ضمن ذهاب منافسات الدوري الأفريقي.

حيث نجح صن داوينز من التسجيل في مرمي الأهلي مع بداية الشوط الثاني، من تسديدة متقنة عن طريق نجم اللقاء موكوينا، لتسكن الكرة يسار محمد الشناوي.

هذا وينتظر الجميع ما ستسفر عنه مواجهة الإياب، لا سيما أن الصعود لم يحسم بعد إلى أي من الفريقين، وإن كان صن داوينز يمتلك الأفضلية في ذلك بسبب نتيجة مواجهة الذهاب.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي صن داوينز يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة قي ستاد القاهرة الدولي.

فرص الأهلي للتأهل لنهائي البطولة

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من هدف من أجل عبور عقبة صن داوينز والتأهل إلى المباراة النهائية، أو التفوق بفارق هدف وحيد والإحتكام إلى ركلات الجزاء.

وفي حالة تلقي الأهلي أي أهداف سيحتاج لتسجيل 3 أهداف من أجل حجز بطاقة التأهل للدور القادم.

هذا ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة اون سبورت المصرية، بخلاف قناة بي إن سبورت القطرية المفتوحة،وقناة أبو ظبي الإماراتية.