شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كولر بعد سقوط الأهلي أمام صن داوينز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي علي التعليق عن خسارة فريقه أمام صن داوينز بنتيجة هدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي.

حيث أكد كولر أن الفريق قدم مباراة جيدة علي الصعيد الدفاعي، علي الرغم أن هذه النتيجة ليسع مرضية له بشكل كبير، وأنه كان يسعي لتحقيق الفوز من وراء اللقاء.

وأضاف:" حكم المباراة تغاضي عن إحتساب ركلة جزاء واضحة لنا في نهاية المباراة، أتعجب من عدم عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو في هذه الكرة.

وتابع:" ما زلنا نمتلك فرص جيدة في التأهل للمباراة النهائية لم نفقد الأمل في ذلك، أثق في اللاعبين والدعم الجماهيري المنتظر الكبير الذي سنحظي به في مواجهة العودة.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داوينز يوم الأربعاء القادم، ضمن إياب المباراة قبل النهائية، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.