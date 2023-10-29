شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور من مواجهة العودة أمام صن داوينز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف النجم الدولي إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر من اللحاق بمواجهة صن داوينز القادمة في إياب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي.

حيث أكد المصدر أن اللاعب سيخضع لفحص جديد خلال الساعات القادمة من أجل الوقوف علي موقفه، وفي حالة تأكد جاهزية اللاعب الطبية فسيشارك في المباراة بصورة كبيرة.

خاصة أن آخر فحوصات خضع لها اللاعب عقب مواجهة سيمبا، أكدت إصابته برشح في الكاحل، الشئ الذي استدعي غيابه في مواجهة صن داوينز الأولي.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام صن داوينز بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داوينز يوم الأربعاء القادم، ضمن إياب المباراة قبل النهائية، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.