تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة بشأن التأمين الوطني .. ويوضح أهم مميزاته

صحيفة الخليج 365 : كشف وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل تفاصيل التأمين الوطني، مشيرا إلى أن التأمين الصحي في المملكة تعمق.

ليس له سقف

وتابع خلال مؤتمر برنامج تحول القطاع الصحي أن التأمين الوطني ممول من الدولة وليس له تجديد سنوي، وليس له حد في السقف فالتغطية لأهل المواطن مستمرة بشكل كامل، ولا يتطلب موافقات مسبقة.

وأضاف أن التأمين الوطني يحرص إلى الوقاية والحرص على المؤشرات الوطنية ويزيد عمر الإنسان، فكان لابد أن تكون طريقة الدفع باتجاه الصحة وليس العلاج.

أما التأمين الخاص فأوضح أنه سيزيد إلى 5 أضعاف في الفترة القادمة لأن المملكة لديها زيادة في السكان من بينهم زائرين ومعتمرين وإقامة مميزة وسياح وفئات متعددة.

موعد إطلاقه

ولفت إلى أن التجمعات ستكون هي الشبكات في التأمين فلكل مواطن شبكة وهذه الشبكة هي التجمع الذي سيطلق من القابضة في المرحلة الثانية والتي تبدأ في منتصف 2024 وتستغرق عامين حتى استكمال نقل جميع التجمعات ويبدأ التأمين الوطني.

الاستثمار في الصحة

وواصل أن التأمين الوطني أساسه هو الاستثمار في الصحة وتحويل المبدأ إلى أن التجمع يهتم بالمواطن من بداية حياته إلى آخر المراحل ويزيد من عمر الإنسان ويبعده عن المرض ويخليه بصحة وهذا لا يتم بتدخل علاجي فقط الذي لا يغطي إلا 20 بالمئة من الأثر على الصحة.