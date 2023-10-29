ما هي منصة "نفيس" التي دشنها وزير الصحة

دشن وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، منصة "نفيس" على هامش ملتقى الصحة العالمي 2023، بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، التي تهدف إلى توفير المعلومات الصحية للمستفيدين، ومشاركة البيانات الصحية المتعلقة بهم مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتمثل منصة "نفيس" نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، كما تعد المنصة من مشاريع رؤية المملكة 2030، وهي منصة لمشاركة المعلومات الصحية بين مقدمي الخدمات، ويمكن من خلالها الحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيدين، مما يسهم في جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى تمكين الممارسين الصحيين من اتخاذ القرارات الطبية بشكل أفضل.

يذكر أن منصة "نفيس" أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للمعلومات الصحية؛ بهدف تسهيل تبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمستفيد، ومشاركة البيانات لتحقيق مستويات التكامل في الخدمات الصحية الوطنية.