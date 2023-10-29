توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في السعودية

شهد ملتقى الصحة العالمي اليوم، توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في المملكة، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور عددٍ من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء القطاع الصحي.

وجاءت هذه الاتفاقية النوعية بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) من خلال تفعيل أسلوب التعاقد لأجل توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ والذي يسهم في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف توطين صناعة بعض منتجات الأنسولين.

وأبرم الاتفاقية كلٌ من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير للأدوية، وشركة سانوفي.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار حيال توطين الصناعة الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، مع تعزيز ريادة المملكة في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية، حيث يمثل توطين الصناعات الدوائية أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي بالمملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 سعيًا نحو مواجهة تحديات الصحة العامة ومنها مرض السكري، من خلال العديد من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الصحة الوقائية وتحقيق (وطن ينبض بالصحة)، ويتوافق مع جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات ذات الأولوية، وما تقوم به لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، ولجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي.

يشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي يواصل أعماله حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)، ويأتي تشجيعًا للاستثمار في الصحة، والعمل على زيادة نمو القطاع الصحي في المملكة، وتعريف الزوار على أبعاد التقدم الذي تشهده المنظومة الصحية وتحولاتها الرقمية وتقنياتها الطبية.