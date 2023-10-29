شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكلى.. احذروا تناول هذه الأطعمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاريالتغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية، بعض الأغذية الممنوعة لمرضى الكلى .
أطعمة ممنوعة لمرضى الكلى
بذور القرع :: تؤثر سلبآ على وظيفة و أداء الكلى في حالة وجود مشكلة صحية في الكلى
بسبب محتواه العالية من الفسفور و البوتاسيوم
البقدونس و مغلي البقدونس
يعتقد البعض ان البقدونس علاج لحصوات الكلى و خصوصا عند شرب مغلي البقدونس .. وهذا خطأ قد تكون تخلصت من حصوات الكلى خلال فترة تناولك لمغلى البقدونس ولكن السبب ليس من البقدونس بل بسبب العلاج و شرب كميات جيدة من الماء
أما في الواقع .. البقدونس يحتوي على مستويات عالية من الأملاح الأكسالات، وهي مواد تتراكم في الكلى
وتتسبب في تشكيل حصوات الكلى عند بعض المرضى.
اللبان
يحتوي على بعض الأملاح المضرة بالكلى
لذلك على مريض الكلى تجنبه ..
الافوكادو
فهو غني بالبوتاسيوم، وهو معدن قد يحتاج العديد من مرضى الكلى إلى الحد منه
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