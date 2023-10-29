شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الطعم الأصلي.. طريقة عمل الدجاج المندي أحسن من المطاعم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طريقة مندي الدجاج ، يعد ضمن الوجبات الشهية التي يعشقها الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، وأيضاً الأطفال ، ويلجأ العديد لتحضير مندي الدجاج مثل المطاعم ، للاستمتاع بوجبة دسمة متكاملة. إليكم الطريقة

طريقة عمل مندي بالدجاج

مقادير الدجاج

‏- 1 دجاجة مقطعة ومسلوقة

‏- 2 معلقة كبيرة ملون طعام

‏- 1 معلقة كبيرة زيت زيتون

مقادير المندي

‏- 2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفي

‏- 3 كوب مرق دجاج

‏- 2 ورق غار

‏- 1 حبة لومي

‏- 1 بصل مفروم

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 معلقة كبيرة بهارات مندي حب

‏- 1 معلقة كبيرة ملون طعام

‏- 1 معلقة صغيرة زنجبيل مطحون

طريقة التحضير:

ضعي الدجاج المسلوق في صينية الفرن وأضيفي زيت الزيتون، ثم ادهنيه بصبغة الطعام بلون الزعفران جيداً، وأدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة حتى يتحمر.

لتحضير الأرز: سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي، أضيفي اللومي، وبودرة الزنجبيل وورق الغار وبهارات المندي الحب وحركي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الأرز البسمتي، واسكبي مرق الدجاج، قلبي المكونات وغطي القدر واتركي الأرز حتى يغلي ثم خففي النار واتركي الأرز حتى ينضج.

عندما ينضج الأرز، وزعي من صبغة الطعام بلون الزعفران على الأرز، وأضيفي الدجاج المحمر على الوجه.

ضعي قطعة صغيرة من ورق الألمنيوم فوق المكونات، وأضيفي قطعة الفحم المشتعلة مع القليل من الزيت، وغطي القدر على المكونات حتى تأخذ الطعم.

أزيلي قطعة الفحم، واسكبي المندي في أطباق التقديم، وقدميه ساخناً.